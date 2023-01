Il commissario prefettizio Antonio D’Acunto, recentemente insediato al Comune di Scafati in Salerno, ha già avuto modo di constatare alcune delle principali criticità del territorio. Sin dal primo giorno del suo insediamento, ha dovuto affrontare le emergenze causate dal maltempo, in particolare la tracimazione del fiume Sarno che ha causato l’inondazione di Piazza Garibaldi. Per far fronte a questa situazione, D’Acunto ha monitorato la situazione con l’impiego dei vigili urbani per tutta la notte e ha chiesto un incontro al prefetto di Salerno per trovare una soluzione alla problematica, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, dalla Regione Campania alla Provincia di Salerno, passando per l’Autorità di Bacino ed il Consorzio di Bonifica.

Un’altra priorità per il commissario prefettizio sarà la gestione della sicurezza. Dopo gli arresti effettuati di recente in città, D’Acunto ha chiesto alla polizia municipale un report sulla videosorveglianza. Ha potuto appurare che da un anno esiste una rete di videocamere che copre anche tutte le scuole e lavorerà per rafforzare il più possibile questo sistema, che considera di grande aiuto per le forze dell’ordine e per i cittadini, in quanto può aumentare la loro sensazione di sicurezza.