San Giuseppe Vesuviano, un ciclista e spacciatore di 37 anni di origine marocchina con precedenti di polizia, è finito arrestato dopo aver scagliato la sua bicicletta contro i poliziotti durante un tentativo di fuga. Durante l’operazione antidroga condotta dalle forze dell’ordine, l’uomo è bloccato e trovato in possesso di 16 stecche di hashish e 2 pezzi di hashish del peso di circa 64 grammi, nonché di 250 euro in contanti. Nella sua abitazione sono stati trovati anche due taglierini e altri 680 euro.

L’uomo è finito arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La polizia ha dichiarato che l’arresto rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità legata allo spaccio di droga nella zona. Questo episodio dimostra l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga e la criminalità in generale. La polizia continua a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza della comunità e per arrestare coloro che commettono reati legati alle droghe.