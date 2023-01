L’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania è eseguita con l’obiettivo di contrastare i furti di attrezzature in danno di società agricole ed edili. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale vallese, nei confronti di 9 indagati domiciliati tra l’area cilentana, Eboli e Battipaglia. Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria, i militari hanno eseguito controlli straordinari in diverse zone della Compagnia, inclusi i comuni di Eboli, Vallo della Lucania e Battipaglia. Questo ha permesso loro di scovare un immobile in cui sono rinvenuti 307 pannelli fotovoltaici, di verosimile provenienza furtiva, per un valore complessivo di oltre 300mila euro. I pannelli sono finiti immediatamente sottoposti a sequestro per ulteriori indagini.

L’operazione di controllo straordinario del territorio è condotta per diversi giorni, in diverse fasce orarie, e ha previsto l’impiego di 65 pattuglie e 130 militari. Nel corso di questa operazione sono controllati 302 veicoli, identificate 364 persone e comminate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada. I carabinieri hanno anche eseguito diverse perquisizioni personali e veicolari, con l’obiettivo di scovare ulteriori indizi e prove che possano essere utili per le indagini.