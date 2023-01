Raid questa notte a palazzo Borsellino, sede del comune di Ercolano, in provincia di Napoli. I ladri hanno portano via una cassaforte, che pero’ era vuota. L’episodio e’ stato scoperto in mattinata all’arrivo dei dipendenti comunali. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, uno o piu’ ladri hanno forzato una porta d’ingresso e sono entrati nei locali al pian terreno che ospitano l’Ufficio anagrafe; una volta dentro si sono diretti verso l’ufficio dove e’ custodita la cassaforte che e’ stata sradicata dal muro. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale tenenza. Non si esclude che i ladri ritenessero di portare via carte d’identita’ in bianco.

“E’ vergognoso quanto accaduto la scorsa notte a Palazzo Borsellino. Un gesto che offende tutta la nostra comunita’. Sono sicuro che le forze dell’ordine individueranno i responsabili di questo vile gesto. Non c’e’ spazio e futuro per questi delinquenti in citta’”, scrive sui social Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.