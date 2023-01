La rapina impropria in un supermercato del quartiere napoletano di San Carlo Arena ha visto la partecipazione di due individui, S.J. e D.K., entrambi 34enni di origine indiana e con precedenti penali. I due uomini sono sorpresi dal personale del supermercato mentre rubavano quattro barattoli di Nutella e uno di miele. Nonostante gli sforzi del dipendente del supermercato per fermarli, i due rapinatori hanno continuato a opporre resistenza fino all’arrivo della polizia.

Grazie alla rapida azione degli agenti, S.J. e D.K. sono finiti bloccati e arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, S.J. è denunciato anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Durante la perquisizione, è possibile recuperare la refurtiva, ovvero i quattro barattoli di Nutella e uno di miele, nonché una scatoletta di tonno e altri due barattoli di Nutella che erano nascosti dai rapinatori.

Inoltre, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica, Tribunale di Macerata, un altro immigrato R.M., 38enne di origine pakistana e con precedenti penali, è arrestato. R.M. doveva espiare la pena residua di 4 anni 4 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Porto Recanati nel 2016.

Questo episodio dimostra come le forze dell’ordine siano sempre pronte a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e per punire coloro che commettono reati. Il supermercato ha dichiarato di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare questo tipo di incidenti, e di aver contribuito all’arresto dei rapinatori.