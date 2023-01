Un uomo georgiano di trentatré anni arrestato a Casoria per furto aggravato. L’uomo aveva rubato un asciugacapelli e un aspirapolvere dalle scaffali di un negozio di elettronica in Via Cimiliarco, nascondendoli addosso e in uno zaino. Il gesto, però, non è passato inosservato alle telecamere di sorveglianza del negozio e all’attenzione della vigilanza. Infatti, senza un carrello per trasportare gli elettrodomestici, il volume della sua spesa ha attirato l’attenzione della vigilanza del negozio, che ha subito capito che qualcosa non andava. La vigilanza ha deciso di intervenire e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono giunti sul posto poco dopo e hanno bloccato l’uomo ancora con il giubbino carico di merce rubata.

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, non ha opposto resistenza e si è subito dichiarato colpevole del reato. Gli elettrodomestici, dal valore complessivo di 1500 euro, sono restituiti al negozio e l’uomo arrestato e condotto in carcere, in attesa di giudizio. Questo episodio dimostra come la tecnologia e la sorveglianza possono essere utilizzate efficacemente per prevenire e combattere il crimine, e come la rapidità di intervento delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.