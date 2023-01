La banda di ladri di scooter, composta da un uomo di 46 anni di Castel Volturno e altre persone ancora sconosciute, agiva in modo organizzato e mirato. Il capo della banda si spostava da Castel Volturno a Firenze con un furgone per rubare gli scooter Honda Sh presenti nelle vie della città, tra Oltrarno, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra ottobre 2021 e marzo 2022. Utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare il capo della banda e ad arrestarlo nella sua abitazione a Castel Volturno.

Il modus operandi della banda era ben collaudato e consisteva nel rompere il bloccasterzo degli scooter per poterli caricare rapidamente sul furgone e portarli via. In ogni occasione, l’arrestato riusciva a rubare tra tre e quattro scooter Honda Sh, sempre del medesimo modello. Le indagini hanno permesso di ricostruire sei episodi avvenuti a Firenze e altri due in altre località toscane.

I carabinieri stanno continuando le indagini per cercare di identificare gli altri componenti della banda e per recuperare gli scooter rubati. L’uomo arrestato è in attesa dell’interrogatorio di garanzia e rischia una condanna severa per il reato di furto aggravato.