La rottamazione quater dei carichi affidati alla riscossione, prevista nell’ultima legge di Bilancio, sta entrando nel vivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha reso note le modalità solo telematiche di presentazione della domanda attraverso il sito internet e le Faq. La nuova sanatoria consente di rientrare in corsa al pagamento scontato anche per i contribuenti decaduti dalle tre precedenti edizioni della rottamazione e dal saldo e stralcio. La sanatoria riguarderà tasse e contributi non pagati e anche le multe stradali, ma alcuni comuni hanno annunciato di non accettare lo stralcio per le cartelle relative all’IMU e ad altre tasse locali. Ci sono comuni come Milano, Roma, Bologna e Firenze che hanno detto no allo stralcio, mentre altri come Napoli e Torino propongono la rottamazione quater come alternativa.

