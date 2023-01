L’aggressione choc avvenuta a pochi passi dall’Istituto alberghiero di corso dei Mille a Palermo, è finita ripresa in un video che è diventato virale sui social. Nelle immagini si vede una giovane adolescente che trascina per i capelli una sua coetanea in strada e la malmena, mentre intorno a loro un gruppo di coetanei incita alla violenza. Il video mostra anche alcune persone che cercano di fermare l’aggressore, ma senza successo. Secondo quanto riportato da PalermoToday, l’aggressione sarebbe avvenuta proprio nei pressi dell’Istituto alberghiero, dove si presume studino le due ragazze coinvolte.

Questo episodio di violenza è profondamente preoccupante e mostra l’urgenza di una maggiore attenzione alle questioni legate alla violenza tra adolescenti e alla prevenzione della violenza in generale. E’ importante che siano prese misure per garantire la sicurezza degli studenti e per educare i giovani a rispettare gli altri e a risolvere i conflitti in modo pacifico. Inoltre, l’uso dei social media per condividere questo tipo di violenza è un fenomeno allarmante che richiede una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di chi utilizza questi strumenti.