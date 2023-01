Il video che sta circolando su WhatsApp tra gli studenti di Portici immortala una rissa tra due ragazze che sarebbe avvenuta all’uscita di un istituto scolastico nei pressi di via Scalea. Le immagini mostrano una violenza inaccettabile rese ancor più sconcertanti dal comportamento dei tanti ragazzi presenti che, invece di intervenire immediatamente per separarle, le incitano a picchiarsi con maggiore violenza tra risate e schiamazzi. Addirittura, in alcuni momenti, si nota chiaramente che chi cerca di intervenire per porre fine al pestaggio è prontamente allontanato dagli spettatori. A diffonderlo il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Questo episodio di bullismo tra giovani deve essere immediatamente sanzionato non solo dalle forze dell’ordine, alle quali il video è girato per identificare i presenti, ma anche dalle famiglie dei partecipanti e dal corpo insegnante. Non dobbiamo derubricare questi episodi a semplici “ragazzate”, ma dobbiamo prenderli sul serio come segnali di un profondo malessere giovanile che non è sottovalutare. Per sconfiggere il bullismo, è necessario che tutti lavoriamo insieme per stroncare questa deriva pericolosa fatta di violenza, indifferenza, irresponsabilità e omertà.