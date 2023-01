Ritirati dal commercio due lotti del riso della varietà “Vialone Nano” della marca Curtiriso, per rischio chimico a causa della possibile presenza di triciclazolo, un fungicida usato contro i parassiti del riso, che è rapidamente assorbito all’interno dei tessuti vegetali del riso. L’avviso di ritiro è pubblicato sul portale del Ministero della Salute e i numeri dei lotti interessati sono P22100472 con data di scadenza dell’8 ottobre 2024 venduto in confezione da 1 kg e P22101164 con data di scadenza del 18 ottobre 2024 venduto in 2 confezioni da 500 grammi.

I consumatori sono invitati a non consumare i lotti in questione e a riportarli al punto vendita di acquisto. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di triciclazolo, di cui il Regolamento Ue 2017/983 ha fissato nuovi limiti massimi residui perché sospettato di provocare alterazioni ormonali ed essere cancerogeno. Per ulteriori informazioni, è a disposizione il numero verde 800036457. Di recente sono interessati da ritiri anche alcuni lotti di altre marche come Riso lungo B di Smart, Riso Vialone Nano di Prix e Riso Carnaroli di Per te e Selex.