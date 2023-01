Il Bonus Spesa 2023 è una misura finanziaria varata dal governo per aiutare le famiglie con ISEE basso ad affrontare le difficoltà economiche causate dalla crisi. La misura prevede l’erogazione di una Carta Risparmio Spesa, composta da buoni spesa erogati dai Comuni, che potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di beni di prima necessità, come ad esempio quelli alimentari. Il governo stabilirà con un decreto quali beni potranno essere acquistati con la carta e provvederà ad abbassare il costo di alcuni beni alimentari.

Per ottenere il Bonus Spesa 2023, le famiglie o i cittadini interessati dovranno presentare domanda presso i Comuni di appartenenza, che gestiranno la misura tramite i fondi stanziati dalla manovra, ripartiti anche in base al numero di abitanti del Comune. Con un decreto attuativo, il governo chiarirà le modalità con cui sarà erogato il Bonus Spesa 2023, che sarà destinato in particolare alle famiglie con ISEE entro i 15mila euro.

La manovra è finalizzata a impedire un ulteriore impoverimento delle famiglie più a rischio e a supportare le spese per beni di prima necessità come i carburanti, le utenze e i beni alimentari, che sono diventate una preoccupazione per molti cittadini a causa dell’aumento dei prezzi.