Il Bonus Docenti è un incentivo economico destinato agli insegnanti di ruolo delle scuole statali italiane. Prevede un contributo di 500 euro per l’aggiornamento professionale, che può essere utilizzato per acquistare libri, riviste, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema, o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari o corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.

L’iniziativa è introdotta dalla legge 107 del 13 luglio 2016, nota come “Buona Scuola”, e prevede l’utilizzo della Carta del Docente, una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo. La carta può essere utilizzata solo da insegnanti in possesso di una utenza SPID, il sistema di identità digitale rilasciato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

I beneficiari del Bonus Docenti sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i docenti nelle scuole all’estero e delle scuole militari.

Il Bonus Docenti è un’ottima opportunità per gli insegnanti di migliorare le proprie competenze e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dell’istruzione. Ciascun insegnante può consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio” e può accedere al bonus previsto anche per l’anno scolastico 2022/2023.