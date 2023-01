Il reddito di cittadinanza è un sussidio economico erogato dallo Governo italiano ai cittadini in condizione di povertà o di esclusione sociale. Per poterne usufruire, è necessario presentare un indicatore della situazione economica (Isee) inferiore a 9.360 euro. Ogni anno, per continuare a percepire l’assegno, è necessario rinnovare l’Isee entro il 31 gennaio. Il rinnovo dell’Isee permette di effettuare un ricalcolo dell’importo del reddito di cittadinanza, tenendo conto di eventuali modifiche e novità nella situazione economica del beneficiario.

In caso di miglioramento della situazione economica, i pagamenti potrebbero essere sospesi, mentre in caso di peggioramento, l’importo dell’assegno potrebbe aumentare. È importante notare che il mancato rinnovo dell’Isee entro il 31 gennaio comporta la perdita del diritto al sussidio. Per aggiornare l’Isee, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e presentarla alle Poste, al Comune, a un centro di assistenza fiscale o anche online sul portale dell’Inps. È possibile anche utilizzare i servizi offerti dai CAF (Centri di assistenza fiscale) per aiutare nella compilazione della Dsu e nella presentazione della domanda.

In generale, è importante essere consapevoli della scadenza del 31 gennaio per il rinnovo dell’Isee e delle conseguenze legate al mancato rinnovo, in modo da non rischiare di perdere il diritto al reddito di cittadinanza. È inoltre importante essere sempre informati e aggiornati su eventuali modifiche e novità riguardanti il reddito di cittadinanza, per poter continuare a beneficiare del sussidio in modo corretto.