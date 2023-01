La Divisione Calcio a 5 ha espresso la sua totale condanna nei confronti di un episodio di violenza che ha avuto luogo al termine del derby tra Real San Giuseppe e Napoli. Questo episodio, che è stato descritto come “increscioso” dalla Divisione, è stato considerato come una brutta pagina per il futsal italiano. Inoltre la Federaizone ha dichiarato che questo episodio non rappresenta affatto i valori che lo sport in generale, e il futsal in particolare, dovrebbe trasmettere. L’obiettivo del gioco è quello di promuovere la salute, la forma fisica e lo sport, nonché di creare opportunità per giovani e adulti di partecipare a un’attività ricreativa che promuova la pace, la comprensione e la cooperazione.

Per questo motivo, la Divisione ha espresso la sua volontà di prendere una posizione netta e forte contro questo episodio. Seguiranno provvedimenti disciplinari contro i responsabili una volta che saranno individuati. La Divisione ha dichiarato che certe immagini di violenza non sono tollerabili e che non sarà possibile passare sopra a questi comportamenti.

La gara

Nel frattempo, la gara è vinta dalla squadra ospite, il Napoli, con un risultato finale di 2-1. La squadra azzurra ha dato una prova di carattere sul parquet e ha superato il Real San Giuseppe. Il successo della capolista è segnato dai gol di capitan Fernando Perugino e del paraguaiano Javier Adolfo Salas, mentre Andres Santos ha accorciato il risultato per la squadra avversaria.

In conclusione, la Divisione Calcio a 5 si è impegnata a prendere una posizione forte contro la violenza nel futsal e a garantire che tali episodi non accadano di nuovo in futuro. La Divisione spera che tutti i partecipanti al gioco possano rispettare i valori dello sport e che il futsal possa continuare a essere un’attività positiva e ricreativa per tutti.