I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno recentemente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di Nola. L’uomo arrestato, Luigi Langella, di 49 anni e già noto alle forze dell’ordine, è gravemente sospettato di aver rapinato una tabaccheria della città lo scorso 18 ottobre. La rapina è avvenuta armato di pistola e la somma rapinata ammonta a circa 2.500 euro. Le indagini dei Carabinieri agli ordini del comandante Angelo Cardone si sono basate su informazioni raccolte da testimoni presenti al momento del crimine e sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Grazie a queste indagini, i militari sono stati in grado di individuare Langella e di perquisire la sua abitazione, dove sono hanno rinvenuto e sequestrato abiti che sembrano essere utilizzati per la rapina.

Il contributo dei Carabinieri della sezione fonica, audio-video e informatica del Ris di Roma è risultato prezioso per la comparazione dei tratti somatici del sospettato. Dopo l’arresto, Langella è trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di ulteriori sviluppi del processo. Questo arresto dimostra la determinazione dei Carabinieri a indagare e punire coloro che commettono crimini violenti come la rapina. L’utilizzo di tecnologie avanzate e la cooperazione tra diverse unità sono fondamentali per risolvere questo caso e portare il presunto responsabile alla giustizia.