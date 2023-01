La rapina a un supermercato di Salerno ha causato un forte sconcerto nella comunità locale. L’episodio, che si è verificato nel quartiere di Torrione, in via Bello, ha visto la partecipazione di tre giovani malviventi che, armati di coltello e pistola, hanno terrorizzato la cassiera del negozio per ottenere il denaro presente in cassa. Il bottino totale sarebbe di 1500 euro. I tre erano mascherati come la serie La Casa di Carta. Le autorità stanno indagando sulla vicenda per stabilire se si tratti della stessa banda che ha rapinato un altro supermercato nella zona solo qualche giorno prima. La polizia sta anche cercando di identificare i rapinatori, che sembrano essere giovani di nazionalità italiana.

Questo episodio di criminalità ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti del quartiere, che chiedono maggiori misure di sicurezza e un’azione più decisa da parte delle autorità per fermare questi fenomeni. La rapina a un supermercato è una violazione della tranquillità e della sicurezza pubblica, e richiede una risposta decisa da parte delle forze dell’ordine per proteggere i cittadini e le attività commerciali del quartiere.