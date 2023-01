La scorsa notte, un uomo di 47 anni di origini bengalesi è finito vittima di una rapina a San Gennaro Vesuviano. Due sconosciuti lo hanno circondato e gli hanno chiesto il cellulare, ma quando la vittima ha rifiutato di consegnarlo, i malviventi lo hanno aggredito con pugni e calci. I carabinieri della stazione locale hanno rapidamente identificato e arrestato i due rapinatori, entrambi giovani marocchini di 17 e 21 anni, incensurati. Durante la perquisizione a casa dei due giovani, i Carabinieri hanno trovato il cellulare appena sottratto alla vittima. La vittima ha riportato lesioni ritenute guaribili in 2 giorni.

I due aggressori sono finiti denunciati per rapina aggravata. Questo tipo di violenza e criminalità non è tollerabile e le autorità devono continuare a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare che i responsabili siano perseguiti e puniti secondo la legge.