La rapina avvenuta presso una tabaccheria in Via Annunziata a Acerra ha visto la partecipazione di due banditi, uno dei quali armato di pistola. I rapinatori hanno minacciato i dipendenti per ottenere l’incasso, ferendo uno di loro alla testa con il calcio della pistola. I due malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino ancora da quantificare. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica della rapina e per rintracciare i responsabili. I Carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti tempestivamente sul posto per raccogliere informazioni e indizi utili alle indagini. La vittima è stata medicata presso l’ospedale di Acerra.

Rapine come questa rappresentano una minaccia per la sicurezza e l’incolumità delle persone e sono da condannare senza riserve. Speriamo che le indagini possano avere esito positivo e che i responsabili possano essere rintracciati e puniti per i loro crimini.