Una rapina in gioielleria a Sala Consilina ha avuto un epilogo inaspettato quando il proprietario della gioielleria, armato di coraggio e determinazione, è riuscito a mettere in fuga il rapinatore. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, il proprietario della gioielleria, nonostante fosse minacciato con un’arma, ha affrontato il rapinatore e lo ha costretto a fuggire quasi a mani vuote. I fatti a Piazza Umberto. Il rapinatore è riuscito a rompere una vetrina ed a portare via parte del contenuto. Ora il malvivente è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine, che stanno lavorando per identificarlo e catturarlo.

La comunità di Sala Consilina ha espresso la sua gratitudine al proprietario della gioielleria per aver difeso la sua attività e per aver messo in fuga il rapinatore. La polizia ha incoraggiato altri cittadini a seguire l’esempio del proprietario della gioielleria e a non avere paura di difendersi e di proteggere le proprie proprietà. Nonostante l’epilogo positivo della rapina, l’amministrazione comunale di Sala Consilina ha ribadito la sua volontà di continuare a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi del genere in futuro.