Ieri sera, intorno alle 20:20, i carabinieri della stazione locale a Torre Annunziata (Napoli) sono intervenuti in un supermercato di via Vittorio Veneto 19 per una rapina. Pare che tre persone con il volto coperto abbiano minacciato le cassiere con una pistola e si siano impossessate del denaro contenuto nelle casse. Il danno è ancora da quantificare e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nessun colpo è esploso durante la rapina e ad indagare sono i carabinieri.

