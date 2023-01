La rapina al supermercato “Sole 365” di Torre Annunziata ha causato un grande shock nella comunità. La scena, in cui tre uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno minacciato le dipendenti e si sono impossessati del denaro contenuto nelle casse, ha terrorizzato non solo le vittime dirette, ma anche i clienti presenti al momento dell’accaduto. I Carabinieri, guidati dal luogotenente Giovanni Russo, sono intervenuti tempestivamente alla chiamata ed hanno iniziato le indagini per identificare i responsabili. La prima ricostruzione delle indagini sembra suggerire che i rapinatori siano fuggiti verso le palazzine del rione Poverelli, dove probabilmente avevano parcheggiato un mezzo di fuga.

Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del supermercato sono acquisite e saranno utilizzate per identificare i rapinatori. Inoltre, i Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze da parte dei presenti e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori informazioni sulla fuga dei rapinatori Il supermercato “Sole 365” è un’istituzione nella zona e questo atto criminale ha causato un grande danno, sia materiale che psicologico. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e si spera che le autorità possano fare il possibile per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.