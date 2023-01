Due banditi armati e mascherati hanno rapinato un centro scommesse situato in Via Sambuco 19 a Volla, in provincia di Napoli. Durante la rapina, uno dei ladri ha sparato un colpo di pistola contro un monitor della sala. Non ci sono stati feriti, ma i rapinatori sono riusciti a portare via circa 15mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione operativa di Torre del Greco, che hanno rinvenuto un proiettile inesploso calibro 7,65 e un’ogiva. Al momento sono in corso indagini per identificare i rapinatori e fare luce sull’accaduto.

Le rapine a mano armata sono purtroppo una realtà che continua a mettere paura nella provincia napoletana, e richiedono sempre una grande attenzione e prudenza. La speranza è che le indagini della polizia possano portare presto all’arresto dei responsabili di questo spiacevole episodio.