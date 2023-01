I militari della Finanza di Milano hanno recentemente eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di 4 indagati, per un valore di 439mila euro, in relazione ad una truffa relativa alla vendita di carte da collezione “Pokemon” su una nota piattaforma di e-commerce. La truffa consisteva nel vendere le carte online, ma non consegnarle agli acquirenti dopo che questi avevano pagato.

Le indagini, iniziate sulla base di una denuncia presentata presso la società titolare della piattaforma online, hanno permesso di identificare la persona che utilizzava vari account per vendere le carte e appropriarsi del denaro degli acquirenti. Centinaia di persone sono finite raggirate dalla truffa.