Gli agenti del commissariato di Polizia di Lauro (Avellino) stanno indagando sulla ferita all’addome causata da una coltellata, di cui è rimasta vittima una giovane di 20 anni residente a Taurano. La vittima, dopo essere soccorsa, è finita trasportata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno dovuto intervenire chirurgicamente per fermare l’emorragia e riparare i danni causati dalla coltellata. La giovane l’hanno operata la notte scorsa i chirurghi dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola (Napoli) ed è in prognosi riservata ma, secondo i sanitari, non correrebbe imminente pericolo di vita pur essendo grave.

Le indagini si sono aperte dopo che il drappello ospedaliero aveva segnalato il caso al commissariato guidato dal vice questore, Elio Iannuzzi. La versione fornita dalla ragazza, quella di un incidente, è al vaglio degli investigatori che non avrebbero trovato tutti i riscontri che ricondurrebbero il ferimento a cause involontarie. Gli atti delle indagini sono trasmessi alla Procura di Avellino.

Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile del ferimento. Stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove per chiarire se si tratta di un incidente o di un atto volontario. Intanto la vittima è sotto la costante sorveglianza dei medici e le sue condizioni vengono monitorate costantemente. La famiglia della giovane è sconvolta dall’accaduto e attende con ansia notizie dalle indagini.