Nessun litigio, nemmeno un battibecco. Un pugno al volto arrivato all’improvviso che gli ha fatto perdere l’equilibrio e gli ha fatto battere la testa violentemente al suolo. Episodio tanto violento quanto privo di senso quello che arriva da Pianura, periferia ovest di Napoli, dove un uomo di 75 anni è finito in ospedale in pericolo di vita. È accaduto nella mattinata di ieri. La vittima, un anziano del posto, era in fila per entrare nel bar Laurano di via Comunale Napoli. L’altro uomo, uno sconosciuto, stava invece uscendo. I due si sono incrociati sulla porta ed è scattata l’aggressione. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, non ci sarebbe stato un battibecco e nemmeno una discussione. In altre parole: nessun litigio, niente che potrebbe aver portato a quel pugno.

Subito dopo il responsabile si sarebbe dileguato di corsa, lasciandosi alle spalle l’anziano privo di sensi a terra. Il 75enne è soccorso da alcuni presenti che hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Pianura, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del colpevole; accertamenti in corso per verificare se l’aggressione sia ripresa dalla sorveglianza dell’attività commerciale o da altre

telecamere, pubbliche o private, presenti in zona.