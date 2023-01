Durante il controllo lo hanno scoperto che il 67enne, armato di un cacciavite, stava cercando di rubare un camion parcheggiato nei pressi dell’attività commerciale. I Carabinieri, accertate le sue responsabilità, hanno immediatamente arrestato l’uomo in flagrante per il reato di tentato furto aggravato. Il 67enne è condotto presso la caserma dei Carabinieri per le formalità di rito e, su disposizione del P.M. di turno, è trattenuto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza del contributo dei cittadini nella prevenzione del crimine e il valore dell’operato delle forze dell’ordine, sempre pronte a intervenire in caso di segnalazione di situazioni sospette. È fondamentale segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali comportamenti sospetti, in modo da consentire loro di prevenire e contrastare i reati.