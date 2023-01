Il processo per gli insulti e il lancio di monetine contro il governatore Vincenzo De Luca è iniziato il 31 gennaio dinanzi al tribunale di Torre Annunziata. L’incidente si è verificato tre anni fa durante un incontro-dibattito sulla figura di Bettino Craxi e la proiezione del film su di lui. Il governatore era presente e finì insultato e preso di mira con il lancio di monetine da parte di alcuni presenti. A darne notizia è Il Mattino oggi in edicola. Tra le quattro persone accusate di questi reati c’è appunto il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga. Anche l’ex vicesindaco Franco Carillo, S.P. e A.T. sono imputati. La Procura ha chiesto la loro citazione in giudizio per i reati di oltraggio a un Corpo politico e oltraggio a pubblico ufficiale. Naturalmente potranno difendersi e tutto può variare come semplice contestazione politica. Del resto lo stesso De Luca aveva minimizzato l’accaduto.

Un fatto che riporta alla mente la protesta che vide protagonista Bettino Craxi all’uscita dall’Hotel Raphael, una scena simbolo della fine della Prima Repubblica. In questo caso, gli imputati avranno l’opportunità di difendersi a processo e dimostrare la loro innocenza. La protesta aveva come base la contestazione per gli allagamenti a Poggiomarino di cui il governatore aveva promessa una rapida soluzione mai avvenuta.