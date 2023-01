La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore a causa della criticità idrogeologica per piogge e temporali su quasi tutta la regione. L’allerta Gialla rimane in vigore per le zone 1,3,5,6,8, mentre per le zone 2, 4 e 7 l’allerta cessa e si passa al Verde. La perturbazione continuerà a insistere soprattutto sulla fascia costiera causando precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, con conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico localizzati. Ci sono anche rischi di allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali. Si tratta del quinto giorni di fila di Allerta per la Campania dove vige anche la paura “neve”.

Sempre la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda ai Sindaci dei Comuni di essere particolarmente attenti e di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in conformità con i piani di protezione civile.