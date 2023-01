Nuova rubrica dedicata alle serie Tv, al cinema ed all’intrattenimento. Ogni settimana Michela Acierno ci parlerà di qualcosa di nuovo e che potrebbe piacerci tanto fino a non poterne fare più a meno.

Ottime notizie per gli amanti di Skam Italia, è ufficialmente annunciata la sesta stagione. Per i fan più affezionati di sicuro ci si chiederà a quale dei restanti personaggi sarà dedicata la nuova produzione. La serie annunciata nel 2017 e distribuita nel 2018, è ideata dal regista Ludovico Bessegato per TimVision. Sembrava non aver avuto tanto successo dopo essere cancellata nel 2019, successivamente, grazie alla co-produzione con Netflix che ha acquistato i diritti di tutte le stagioni, oggi la serie sembra godere di una certa longevità.

Non a caso, appena lo scorso anno i fan di Skam erano letteralmente impazziti per la stagione 5, che aveva visto come protagonista un bravissimo Francesco Centorame, nei panni di Elia, un ragazzo di 19 anni alle prese con l’ansia da prestazione, il bullismo, e la mancata accettazione di sé. L’interpretazione di Centorame, oltre a sfatare lo stereotipo di mascolinità tossica troppo associato ai ragazzi oggi, ha dato l’opportunità al regista di affrontare un tema ancora poco dibattuto in Italia, e di cui si prova troppa vergogna a parlare: l’ansia da prestazione legata ai centimetri.

Infatti, nella stagione 5 il personaggio di Elia, che nelle stagioni precedenti era legato all’idea di classico bello e dannato che ci prova con tutte, si rivela essere un ragazzo ferito, pieno di paure ed insicurezze legate al suo corpo. D’altronde, la serie divisa in 5 stagioni, ognuna dedicata ad un personaggio ed una tematica differente, ma tutte pronte a lanciare un forte messaggio sociale.

Cosa ci possiamo aspettare dalla sesta stagione?