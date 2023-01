Un uomo di 42 anni arrestato a Torre del Greco dopo aver preteso alcolici senza pagare e aver inveito contro la titolare del bar. La donna, titolare del bar, ha raccontato agli agenti del locale commissariato di polizia che l’uomo aveva preteso degli alcolici senza pagare e, al suo diniego, aveva iniziato a inveire contro di lei. Dopo aver insultato anche un’altra donna, l’uomo è raggiunto dagli agenti, che hanno cercato di calmarlo ma lui ha iniziato a proferire frasi oltraggiose e minacciose verso di loro. Nonostante le sue reazioni violente e le sue parole oltraggiose, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a arrestarlo. L’uomo è accusato di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ed è condotto in carcere.

L’uomo, già con precedenti di polizia, ha dimostrato un comportamento violento e aggressivo nei confronti delle donne e delle forze dell’ordine, dimostrando una totale mancanza di rispetto per le istituzioni e per le persone intorno a lui. La polizia ha condannato questo tipo di comportamento e ha confermato che non tollererà alcuna forma di violenza o di minacce nei confronti delle donne o delle forze dell’ordine.

E’ importante sottolineare che le donne e gli uomini che lavorano nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, spesso sono esposti a situazioni di questo tipo e meritano il massimo rispetto e la massima protezione da parte delle autorità. E’ fondamentale che le vittime di questi comportamenti violenti denuncino gli aggressori alla polizia, in modo che possano essere perseguiti e puniti per i loro crimini.