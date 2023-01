Sarebbe un “soggetto” della 219 di Pomigliano, attualmente ai domiciliari, l’uomo ripreso nel video e denunciato dal deputato Emilio Francesco Borrelli per aver organizzato festeggiamenti con la partecipazione di un artista. Secondo quanto dichiarato con un comunicato stampa, il rappresentante dei verdi, ricevuta la notizia, l’avrebbe girata al comandante della polizia locale di Pomigliano, per le necessarie indagini. In più la richiesta di duri provvedimenti per l’indiziato, apparso nei video pubblicati su TikTok.

Naturalmente, seppur vero che il colonnello Maiello è un ufficiale di polizia giudiziaria, è

altrettanto vero che – qualora il comandante identificherà il presunto trasgressore – dovrà a torto o ragione scrivere alla Procura competente. Riferirà i fatti, senza comunque poter prendere iniziative personali. Borrelli da sapere nella sua note di “aver ricevuto la segnalazione da diversi utenti, che avrebbero riconosciuto l’uomo”.