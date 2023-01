La Polizia Locale di Napoli nel fine settimana ha presidiato i luoghi della movida cittadina e di attrattiva turistica con particolare attenzione al contrasto dell’abusivismo ed esercizio irregolare del trasporto pubblico non di linea e delle attività ricettive turistiche.

Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica hanno accertato le seguenti violazioni. Presso la Stazione Centrale sono stati sanzionati 4 conducenti taxi con regolare licenza, per veicolo non in regola con la revisione periodica. Presso l’Aeroporto di Capodichino sono stati fermati e sanzionati 2 conducenti di veicoli privati che senza titolo adibivano gli stessi veicoli a servizio NCC trasportando passeggeri dietro corrispettivo economico.

Uno dei due conducenti è risultato alla guida di veicolo senza revisione, con patente scaduta, privo di copertura assicurativa e veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. Per cui è scattata la confisca del veicolo ai sensi art. 213 c. 8 del CdS. In piazza Trieste e Trento e via San Carlo due conducenti taxi sono stati fermati e sanzionati perché sorpresi a svolgere servizio al di fuori del proprio turno di servizio.

In zona Chiaia sono stati effettuati diversi controlli di conformità a strutture ricettive (b&b-casa vacanze affittacamere). Al gestore di una di esse è stata notificata sanzione ai sensi ordinanza sindacale per lo smaltimento rifiuti urbani, per omessa differenziazione dei rifiuti.

La Polizia Locale ha inoltre presidiato i luoghi maggiormente attrattivi del ritrovo giovanile. Ne sono scaturite sanzioni amministrative di diversa natura. In Via S.Pasquale è stata verbalizzata un autorimessa per insegna a bandiera. Piazza Rodinò verbalizzato un locale per lo sversamento dei rifiuti con sacco non conforme. Verbalizzati ai sensi dell’art.20 codice della strada (occupazione di sulo pubblico) n. 4 locali precisamente in Piazza Duca D’Aosta, Vico Satriano, Via Cavallerizza,Vico Tiratoio.

Sempre in zona Chiaia, in Piazza Trieste e Trento si è proceduto al sequestro amministrativo di n° 217 paia di occhiali ad ambulante privo di licenza, nei pressi di Maschio Angioino sequestro Amministrativo di 87 cappelli e 7 paia di guanti ad ambulante abusivo. Un altro ambulante è stato verbalizzato ai sensi della Legge Reg. 07/2020.

Mentre in Via C.Console si è proceduto al Sequestro amministrativo di apparecchiature elettroniche ad ambulante abusivo. Nella stessa via sono stati sequestrati anche n° 885 borse marchi misti- n° 6 Tutte Nike, Armani, Adidas- n° 86 paia di scarpe Nike.

Sequestro di borse palesemente contraffatte in vendita anche in vendita sulla via Toledo. La merce è stata sequestrata penalmente e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel dar seguito alla recente Ordinanza, che ha previsto il divieto di circolazione nel Centro Storico per gli autobus turistici, le postazioni di controllo in Piazza Sannazzaro, Piazza Bovio, Piazza Carlo III, Via Duomo e Via Marina, hanno sanzionato n. 2 bus sorpresi all’interno della zona interdetta dall’Ordinanza senza la prescritta autorizzazione