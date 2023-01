Nella mattinata di oggi, intorno alle 10, si è verificato un incidente stradale a Poggiomarino, in via Passanti Flocco, all’altezza del Portone di Boccapianola. Un SUV bianco è stato coinvolto in un ribaltamento durante le forti piogge che stanno colpendo la zona. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Poggiomarino per i rilievi del caso e per prestare soccorso a eventuali feriti. Fortunatamente, non sembrano esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente. Non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente o su eventuali cause. La polizia municipale ha aperto un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto e per verificare se vi siano eventuali responsabilità. Al momento non è nemmeno chiaro se siano coinvolti altri veicoli.

L’incidente potrebbe essere solo una spiacevole evenienza dovuta forse a qualche distrazione, ma come detto sembra che non vi siano conseguenze gravi per le persone coinvolte. Con il fondo stradale così viscido tutti dovrebbero prestare attenzione quando si guida soprattutto in condizioni meteorologiche difficili come quelle attuali. La pioggia, infatti, può rendere le strade scivolose e diminuire la visibilità, rendendo più difficile la guida.