A margine di una importante operazione di Carabinieri e Polizia Municipale in sinergia con l’Ufficio Affari Sociali, su ordinanza sindacale sono stati messi in salvo quattro minori che vivevano in condizioni igienico-sanitarie degradanti ed al limite della civiltà. Gli uomini in divisa si sono ritrovati di fronte ad una scenario raccapricciante. L’abitazione ubicata in via Turati era un vero tugurio. I quattro minori che vi abitavano sono stati collocati in una casa famiglia nella zona.

Dopo l’operazione il sindaco Maurizio Falanga ha voluto incontrare il neocomandante della stazione dei carabinieri di Poggiomarino G. Garozzo: “Illuminante l’incontro che ho avuto con il Comandante della stazione dei carabinieri del paese, abbiamo parlato di tutela del territorio e dei cittadini. Le sue prime operazioni hanno fatto scoprire anche indebite percezioni del Reddito di cittadinanza. E dopo averlo ringraziato per l’importante operazione grazie alla quale ha tratto in salvo i minori di via Turati abbiamo potuto constatare che tutto fosse partito da una segnalazione di un cittadino. Ecco perchè continuo a chiedere ai poggiomarinesi la massima collaborazione con le forze dell’ordine e con le Istituzioni ” afferma il primo cittadino. I quattro minori oggi sono in una casa famiglia di Scafati, assieme alla madre.