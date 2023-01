Il settore Lavori pubblici comincia l’anno amministrativo con una pioggia di finanziamenti, da questa mattina, già in gara. Cifre blu per il settore seguito dal vicesindaco Luigi Belcuore. Da oggi si è concretamente al lavoro per la realizzazione di due asili nido che nasceranno presso la scuola Giovanni Falcone ed in via Papa Giovanni XXIII. Per la scuola di via V. Giuliano prevista la realizzazione di una mensa scolastica. Si è appena chiuso un anno soddisfacente ed impegnativo per gli uffici comunali che, ora, stanno seguendo l’avvio dei lavori di rigenerazione urbana.

“Abbiamo chiuso in bellezza un anno pienissimo. Abbiamo lavorato ogni giorno per ottenere risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi comincia un nuovo capitolo per Poggiomarino, mandare in gara lavori che permetteranno alla nostra cittadina di cambiare totalmente look, avere più servizi e scuole più efficiente mi inorgoglisce particolarmente. Ringrazio il mio sindaco, la mia squadra, l’assessora alla Scuola Maria Carillo ed i tecnici, dall’architetto Del Sorbo a tutti i dipendenti per il lavoro incessante di queste ultime settimane” afferma il vicesindaco Luigi Belcuore, soddisfatto e certo dell’evoluzione del paese.

“Un anno nuovo che comincia con una grande bella notizia per la nostra Poggiomarino. Per la mia squadra di governo sarà una grande opportunità. Ci misureremo con dei progetti mai realizzati prima. Siamo già al lavoro per opere mai avute a Poggiomarino. L’anno scorso abbiamo gettato le basi perché il 2023 potesse essere l’anno della svolta per la nostra città. E così sarà” annuncia il primo cittadino Maurizio Falanga.