Gli agenti di Polizia Locale hanno effettuato un costante controllo delle strade e dei quartieri a maggior rischio allagamenti, al fine di evitare situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. Sono inoltre predisposte delle squadre di pronto intervento per intervenire tempestivamente in caso di emergenze e per rimuovere eventuali ostacoli alla circolazione stradale. Piove da giorni e Scafati è invasa dalle continue esondazioni del Fiume Sarno, una situazione ormai insostenibile.

Il Commissario Prefetto ha inoltre attivato i canali di comunicazione con gli enti locali e le autorità competenti, al fine di coordinare gli sforzi e garantire un’azione efficace e tempestiva in caso di emergenze. Inoltre, sono fornite indicazioni alle famiglie e alle aziende del territorio per adottare le misure necessarie per proteggere le loro proprietà e garantire la sicurezza dei loro dipendenti.

In generale, il Commissario Prefetto ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la vigilanza e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio di Scafati durante questo periodo di piogge intense.