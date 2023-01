E’ accaduto un episodio incredibile nella scuola media di Sant’Angelo dei Lombardi, dove durante il pranzo degli studenti, alcuni di loro hanno trovato dei pezzi di vetro nel sugo utilizzato per condire la pasta. La scoperta è avvenuta quando una studentessa si è sentita pungere all’interno della guancia mentre mangiava, e ha immediatamente sputato fuori il boccone, scoprendo che c’era un pezzo di vetro triangolare.

La situazione è diventata subito critica, con insegnanti, studenti e personale della mensa in preda al panico. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per gli studenti, ma la vicenda ha sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sui controlli effettuati dalle autorità competenti.

La professoressa che ha segnalato l’episodio ha subito chiamato la referente del comune, la quale inizialmente ha minimizzato l’accaduto, sostenendo che potrebbe essere stato uno scherzo dei ragazzi. Tuttavia, man mano che altri studenti hanno mostrato pezzi di vetro nel piatto, è diventato chiaro che si trattava di un grave problema di sicurezza alimentare.

Adesso è necessario indagare sulla causa dell’episodio e assicurare che non si ripeta in futuro. E’ importante che le autorità competenti effettuino controlli rigorosi sulla qualità e la sicurezza degli alunni.