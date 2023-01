La morte di un 70enne in un cantiere edile di Vitulazio sta attualmente attirando l’attenzione dei carabinieri, che stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo, un pensionato, riverso a terra privo di vita e indossando abiti da lavoro. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha quindi deciso di sequestrare la salma per l’autopsia e di aprire un fascicolo. I carabinieri della Compagnia di Capua stanno attualmente verificando se il 70enne lavorasse in nero nel cantiere dove è deceduto. Gli abiti da lavoro che indossava lo lasciano certamente credere.

La morte in un ambiente di lavoro rappresenta sempre un evento tragico e la sicurezza sul luogo di lavoro deve essere una priorità assoluta per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La morte in un cantiere edile rappresenta un monito per la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza e una maggiore attenzione alle leggi sull’occupazione.