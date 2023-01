L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente diversi tipi di apparecchiature informatiche, come PC, tablet, computer portatili e server, attraverso un bando pubblico. Queste apparecchiature sono rinnovate negli uffici dell’Agenzia e non sono più idonee per le attività del Fisco. Tuttavia, possono essere di grande utilità per chi ne ha bisogno ma non è in grado di acquistarle. Il bando è rivolto a diverse tipologie di beneficiari, come gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, e gli enti e organismi non-profit, sia pubblici che privati. Chi è interessato può presentare la domanda per ottenere queste apparecchiature informatiche, che saranno assegnate in base alle disponibilità e ai criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un’opportunità unica per ottenere gratuitamente strumenti informatici di qualità, che possono essere utilizzati per diverse attività, come la didattica, il lavoro o il tempo libero. Necessario non perdere questa occasione e presentare subito la domanda per ottenere queste apparecchiature informatiche a costo zero. La domanda deve essere inoltrata con la Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it.Il termine è entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2023.