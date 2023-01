Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è registrata nella zona dei Campi Flegrei vicino Napoli, alle 9:44 del mattino. Ha causato una certa preoccupazione tra i residenti locali. L’epicentro è stato individuato nei pressi della Solfatara a Pozzuoli, a una profondità di 3 km. La scossa è avvertita distintamente dai residenti di Pozzuoli e Quarto, così come in alcuni quartieri di Napoli. Fortunatamente, non ci sono danni a persone o proprietà, ma molti cittadini hanno condiviso la loro paura sui social media. Alcuni hanno riferito di aver sentito il terremoto in modo distinto, mentre altri hanno notato solo un leggero movimento. Nonostante la scossa non abbia causato alcun danno significativo, è importante che i residenti dell’area siano consapevoli dei rischi sismici e che sappiano come prepararsi ad un eventuale evento di questo tipo.

Questa scossa è stata una delle più forti registrate negli ultimi mesi nell’area dei Campi Flegrei, e poco prima c’era stato uno sciame sismico di lieve intensità. I Campi Flegrei sono un’area vulcanica attiva e le scosse di terremoto possono verificarsi in qualsiasi momento. E’ importante che la popolazione locale sia sempre informata e preparata ad affrontare questi eventi naturali.