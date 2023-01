“Quanto accaduto nella serata di sabato nella movida a Chiaia è gravissimo. Come ci hanno segnalato alcuni cittadini, intorno alle 23:30, una persona in sella ad uno scooter, passando per via Vincenzo Cuoco, ha esploso alcuni colpi di pistola (non si sa se vera o a salve). E’ probabile che fosse già in corso una rissa. Successivamente sarebbero stati trovati tre bossoli nei pressi del Liceo Umberto I. Un fatto di una gravità assoluta, considerando che in quell’area si riuniscono spesso tantissimi giovani e giovanissimi per trascorrere la serata, poteva essere l’ennesima tragedia”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Diversi genitori estremamente allarmati ci hanno riferito che non è la prima volta che accadono episodi simili, segno che quella, ormai, è un’area da attenzionare. Abbiamo segnalato quanto successo alle forze dell’ordine, chiediamo che il responsabile sia individuato e assicurato alla giustizia. E’ chiaro che lì, come da tempo invocano anche i residenti, occorre un presidio di polizia fisso per evitare altre follie e per garantire una movida più sicura”.