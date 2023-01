L’incendio che ha distrutto tre auto in sosta nella zona del Seminario, a Sud di Torre Annunziata, ha causato preoccupazione tra i residenti di via Margherita di Savoia, che temevano l’esplosione dei serbatoi delle auto. L’incendio si è sviluppato velocemente e ha investito almeno tre veicoli parcheggiati lungo la strada, causando danni ingenti alle auto e all’ambiente circostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente una volante della polizia e i vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e evitare ulteriori danni.

Gli abitanti del quartiere sono rimasti sconvolti dall’accaduto e si sono detti preoccupati per la possibilità che un simile incidente potesse avere conseguenze più gravi. Gli investigatori stanno ora lavorando per capire cosa sia accaduto e se dietro il rogo ci sia una matrice dolosa. Si stanno valutando se si tratta di un avvertimento e a chi sia rivolto, mentre si contano i danni causati dall’incendio.

Intanto, gli abitanti del quartiere chiedono maggiore sicurezza e controlli più frequenti per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.