Si introducono armati in chiesa e rapinano il parroco. È successo a Torre del Greco dove questa mattina, nella chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, due banditi hanno agito portando via tutti i soldi presenti in canonica. Ad indagare sull’episodio sono gli agenti del locale commissariato di polizia che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. A raccontare i fatti è la vittima della rapina, don Raffaele Del Duca, il quale ha spiegato agli inquirenti che questa mattina attorno alle 7, poco prima della messa, si è trovato davanti due uomini che lo hanno minacciato puntandogli un coltello alla gola e l’hanno costretto ad andare in canonica dove il prete sarebbe obbligato a consegnare il suo telefono cellulare e una somma di denaro di circa mille euro in contanti.

Successivamente l’uomo è anche rinchiuso in una stanza prima che i malviventi scappassero via. A dare l’allarme sono stati dunque i fedeli che non vedendo arrivare il sacerdote per la funzione religiosa hanno cominciato a preoccuparsi. In corso le indagini per identificare i responsabili della rapina.