Un cagnolino e la sua padrona sono rimasti aggrediti da un pitbull lasciato senza museruola e senza guinzaglio. È accaduto a Nocera Inferiore e l’episodio è denunciato ai carabinieri. La padrona, che ha lanciato un annuncio sui social raccontando la brutta esperienza, è finita medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Aveva tentato di allentare la morsa del cane più grande, per salvare il suo cucciolo. Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza di utilizzare la museruola e il guinzaglio per garantire la sicurezza degli animali e delle persone. Non solo è una legge, ma è anche una questione di responsabilità verso gli animali e verso gli altri individui che potrebbero essere coinvolti in una situazione simile.

La padrona del cagnolino aggredito è fortunatamente solo ferita, ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Inoltre, il cagnolino ferito è ancora scomparso e non lo hanno ancora ritrovato. Questo dimostra che lasciare un animale senza controllo può avere conseguenze devastanti per l’animale stesso e per le persone coinvolte. Inoltre, è importante notare che gli animali domestici, come i cani, devono essere addestrati e socializzati in modo adeguato per evitare situazioni come questa. Gli animali che non sono stati addestrati.