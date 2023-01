La prima settimana del mese di venta protagonista dell’economia nazionale grazie ai saldi. A Napoli, partiranno giovedì, alla vigilia dell’Epifania. Una data strategica grazie alla quale si spera di poter incassare qualcosina in più proprio pensando alla Befana. Una speranza che purtroppo non trova conferma nelle previsioni di Confesercenti. La corsa all’articolo scontato sta per iniziare, ma non è così “allegra” come si spera. I saldi avranno la durata di sessanta giorni e quindi il termine ultimo per acquistare articoli a prezzi scontati sarà il 2 aprile.

Nonostante le attese, tuttavia, le stime di Confesercenti Campania per questa stagione di

saldi prevedono una netta diminuzione (- 20%) delle spese rispetto allo stesso periodo del 2022, abbassando a circa 136 euro la spesa pro capite (nel gennaio del 2022 la spesa media è stata di 170 euro). Saranno circa 3 milioni le persone che nei prossimi 60 giorni parteciperanno ai saldi, generando comunque un introito di oltre 400 milioni di euro, con un plus del 25% garantito dai turisti che ancora affolleranno la nostra regione.