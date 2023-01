Il bonus pellet 2023 prevede agevolazioni per l’acquisto di caldaie e sconti sul prodotto, offrendo così una grande opportunità per coloro che cercano di migliorare l’efficientamento energetico della propria abitazione. Il pellet è uno dei prodotti più richiesti per il riscaldamento domestico e negli ultimi mesi il suo prezzo è aumentato notevolmente, causando una maggiore difficoltà per le famiglie nella scelta del miglior prodotto. Tuttavia, la legge di bilancio del 2023 ha preso in considerazione anche l’elevato costo dei sacchi di pellet e ha ridotto l’aliquota dell’IVA per questi prodotti dal 22% al 10% almeno per tutto il 2023, offrendo una buona notizia per i consumatori.

L’efficientamento energetico rimane un obiettivo chiave per il 2023 e l’ecobonus per la sostituzione della caldaia offre ancora una detrazione fiscale sull’IRPEF che può essere riscossa in dieci quote annuali di pari importo. Inoltre, a seguito del DL Rilancio, la detrazione può essere convertita in credito d’imposta da cedere alla società che effettua la sostituzione in cambio di uno sconto in fattura, significa che si può istallare una nuova caldaia pagando il 50% o addirittura il 65% in meno rispetto al costo di acquisto.

In sintesi, il bonus pellet 2023 offre una serie di agevolazioni per l’acquisto di caldaie e il pellet, aiutando le famiglie a migliorare l’efficientamento energetico della propria abitazione e a far fronte all’aumento dei prezzi del pellet.