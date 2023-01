Raffaele De Luca è il nuovo commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Vesuvio. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina, subentrando ad Agostino Casillo. De Luca è attualmente sindaco di Trecase, un comune in provincia di Napoli, e fa parte del partito di Forza Italia. La nomina di De Luca è accolta con entusiasmo dalla comunità locale, in particolare dal presidente del Consiglio comunale di Trecase, Vincenzo Cirillo, il quale ha dichiarato: “Sono convinto che il mio sindaco Raffaele De Luca, nuovo commissario straordinario del Parco Nazionale del Vesuvio, saprà dargli lustro più di qualunque suo predecessore. Abbiamo vissuto insieme gli enormi problemi e gli errori che si sono susseguiti negli anni in un ente così importante che, dalla sua istituzione, è sempre percepito come un evento nefasto e un vincolo, piuttosto che una ricchezza nella vita delle persone che popolano i comuni del Vesuviano”.

Cirillo ha poi espresso la sua speranza che il parco Nazionale del Vesuvio diventi un’opportunità per il territorio, in particolare per i settori del turismo e dell’agricoltura. Egli ha anche auspicato la creazione di un marchio che rappresenti i prodotti di eccellenza e la qualità dei servizi del parco, simile ai marchi DOP, IGP e DOC già esistenti a livello nazionale e internazionale.