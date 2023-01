“All’alba, mi sono recato, insieme agli agenti della polizia municipale presso lo stabile in costruzione di via Alcide De Gasperi. Su segnalazione di alcuni cittadini si è evidenziato che alcuni soggetti stavano occupando abusivamente l’immobile. Abbiamo trovato tre extracomunitari irregolari. Sono identificati e portati prima in comando, poi in commissariato a Nola ed infine all’ufficio immigrazione presso la Questura di Napoli”. A dirlo il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

“Sono tutt’ora in corso le operazioni di allontanamento e/o espulsione dei soggetti. I nostri agenti, dalle 6 di questa mattina (ieri ndr), sono in servizio per garantire la sicurezza pubblica della nostra città. A loro va il mio grazie per ciò che fanno. Palma non sarà mai terra di nessuno ma un territorio finalmente sorvegliato e volto alla legalità e al controllo. Per Palma. Sempre”. Conclude il primo cittadino.