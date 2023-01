Palma Campania continua la corsa nell’ aggiudicarsi finanziamenti: questa volta si tratta di 70.000 euro finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli e destinati al restyling di Piazzetta Parrochia. Il progetto prevede oltre alla riqualificazione della piazzetta la realizzazione di un campetto di street soccer e street Basket. “Anche questa promessa è stata mantenuta», così dalle pagine social con orgoglio ne dà l’annuncio il Delegato allo Sport, prof. Aniello Gemito. «Lo sport è ancora una volta, nel nostro paese, in prima linea. Un nuovo progetto a costo zero per promuovere la cultura sportiva e l’inclusione sociale.

Partiranno a breve, a largo Parrocchia, i lavori per la realizzazione del nuovo campetto di street soccer e street basket dove i ragazzi potranno divertirsi nel tempo libero. Ho sempre pensato che lo sport sia non solo un’attività importante per il benessere psicofisico delle persone di ogni età, ma rappresenta un ottimo strumento di inclusione e interazione che ci permette soprattutto, in questo periodo post Covid, di riappropriarci degli spazi pubblici e condividere momenti di aggregazione e socializzazione».

Un nuovo punto di ritrovo

Un ulteriore punto di ritrovo, soprattutto per giovani e bambini, che in pochi anni stanno avendo la possibilità di vivere a pieno il proprio paese. La realizzazione del campetto di Street soccer e street basket si aggiunge a quella che potrebbe definirsi una riqualificazione della città anche a misura dei più giovani, dello sport, basti pensare ad esempio Il Parco delle Nuvole, Il Palma Avventura, Il quasi ultimato parchetto in via de Gasperi, L’area fitness al Bosco Crocelle, Il Comunale, Il finanziamento per il Palazzetto dello Sport, e le tante iniziative che durante l’anno tendono a stimolare i giovani nel socializzare, praticare sport e vivere la propria città. Non solo giovani e sport nel progetto ma anche un restyling della Piazzetta Parrocchia uno dei luoghi simbolo della città all’ombra del Vesuvio.